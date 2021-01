Arrivate altre 1950 dosi al Cardarelli, oggi effettuati ulteriori 300 vaccini

La campagna vaccinale sta entrando nel vivo, per fortuna, anche in Molise. A ieri sera erano stati effettuati 358 vaccini, riportati anche sul sito di monitoraggio del ministero della Salute per una percentuale del 12% (L’INFOGRAFICA QUI). Valori che cambieranno perché oggi sono stati effettuati altri 300 vaccini circa e sono state consegnate altre 1950 dosi al Cardarelli di Campobasso. Quindi il totale delle dosi a disposizione del Molise è di 4925 e sono state somministrate fino ad ora, martedì 5 gennaio, circa 600 dosi.

Si continuerà nei prossimi giorni con la campagna vaccinale che, come noto, in questa prima fase riguarda personale sanitario e ospiti della Rsa.

Domani 6 gennaio toccherà alla Casa di Riposo Pistilli di Campobasso. Saranno vaccinati i 75 ospiti, mentre per il personale se ne parlerà in un secondo momento.

In foto di copertina l’arrivo dei vaccini al Cardarelli e la somministrazione al dottor Guerriero