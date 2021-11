Arrivata a Campobasso la Coppa vinta dalla Nazionale agli Europei. Gravina ha incontrato gli studenti Unimol (GALLERY)

Giornata intensa per il presidente della Figc Gabriele Gravina, giunto nel capoluogo a scortare la Coppa vinta dalla Nazionale di Roberto Mancini agli Europei. Quest’ultima – dopo un primo passaggio all’Unimol questa mattina, occasione propizia per un lungo incontro con gli studenti – sarà esposta a partire dalle ore 15 presso il Teatro Savoia. In questa circostanza, gli appassionati potranno immortalare il momento con una fotografia ricordo, memori di una estate da ‘Notti Magiche’ a sostegno degli Azzurri, usciti vittoriosi da Euro 2020. Il trofeo, alzato al cielo a Wembley da Giorgio Chiellini, resterà in esposizione fino al tardo pomeriggio. A seguire, è previsto un nuovo intervento del presidente Gravina.