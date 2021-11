Arrivano i cinghiali e i giocatori scappano: campo da calcio distrutto (VIDEO)

Cinghiali in azione a Macchia Valfortore durante gli allenamenti serali in campo. La notizia con il video ha fatto il giro dei maggiori siti e quotidiani sportivi italiani. “I giocatori erano pronti per gli allenamenti serali -si legge su Sport Mediaset e Corriere della Sera- quando hanno visto un gruppo di cinghiali che hanno letteralmente scavato zappando in profondità con il muso il fondo campo in tutte le sue zone alla caccia di ospiti evidentemente del piano sotterraneo al terreno da gioco, per niente intimoriti dalla presenza dei ragazzi pronti per entrare in campo. Grande la paura dei giocatori che si sono rifugiati negli spogliatoi e danni ingenti al fondo del terreno di gioco che a questo punto è necessario rifare con la squadra locale che dovrà chiedere ospitalità ai paesi vicini proprio ora che usufruiva di una struttura rinnovata e funzionale rimessa a nuovo dopo anni di emigrazione sui campi della provincia. Ma la solidarietà in paese pare non manchi. L’ appello, infatti, del presidente della società rossoblù Domenico Durante è stato raccolto dal sindaco di Macchia Valfortore e da imprenditori del posto che sono pronti a intervenire per rimettere a posto i danni”.

Foto e video: Corriere dello Sport