E’ sbarcato nel piazzale dell’ospedale San Timoteo anche se non è ancora chiaro come sarà utilizzato il container che è stato trasportato dai Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, 25 marzo. Si tratta, come detto, di un container che sarebbe arrivato da Isernia ed è stato montato dai Vigili del fuoco. E’ probabile, ma non ancora confermato, che potrebbe essere utilizzato per i pazienti Covid o per i tamponi o per la degenza ma, come detto, al momento si tratta solo di una serie di ipotesi. Quello che sembra essere certo, anche all’indomani delle dichiarazioni del sindaco di Termoli, Francesco Roberti, è che la settimana prossima dovrebbe essere pronto il modulo di terapia intensiva che sarebbe dedicato esclusivamente al trattamento dei pazienti covid i cui lavori sono in fase di completamento.

Arriva un container nel parcheggio del San Timoteo. Forse servirà ai pazienti Covid