E’ sbarcato nel piazzale dell’ospedale San Timoteo il container che è stato trasportato dai Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, 25 marzo. Si tratta di un container che sarebbe arrivato da Isernia ed è stato montato dai Vigili del fuoco e che sarà utilizzato per realizzare i tamponi drive-through che dovrebbe andare con il tempo a integrare il punto tamponi di via del Molinello all’ospedale vecchio. Lo stesso sindaco Roberti aveva richiesto tempo fa di attivare un altro sito per effettuare i tamponi molecolari. Nel frattempo c’è attesa per il completamento delle terapie intensive aggiuntive al San Timoteo che dovrebbero essere pronte la settimana prossima e che saranno dedicate esclusivamente al trattamento dei pazienti Covid, come affermato nei giorni scorsi proprio dal sindaco Roberti.

Arriva un container nel parcheggio del San Timoteo per i tamponi drive through