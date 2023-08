Arriva “padron e sott”, il nuovo gioco dedicato a tutti i molisani nel mondo

Dagli autori e illustratori de “Molise, ma tu a chi appartieni…?” arriva quest’estate una nuova proposta tutta da giocare! Chi non ha mai fatto una partita con gli amici o i vecchi del circolo a PADRON E SOTT? Finalmente potrete giocare con le carte originali pensate apposta per la meccanica di questo gioco, di cui in Molise si conoscono decine di varianti e che gli autori si sono divertiti a studiare e confrontare.

Le carte di PADRON E SOTT sono come un normale mazzo di carte napoletane, rivisitate con una divertente grafica tutta “molisana”. Le carte sono perfette anche per giocare a: scopa, briscola, tressette, asso pigliatutto, solitario, rubamazzetto, scopone scientifico, sette e mezzo, bestia e molti altri.

PADRON E SOTT è una rivisitazione moderna e coinvolgente delle classiche carte da gioco napoletane, arricchite da personaggi iconici del gioco da tavolo del Molise. Questo gioco, che prende spunto dalla tradizione molisana, è un gioco di carte antico, ma forse, è soprattutto un gioco di ruolo dalle regole cavalleresche.

Lo scopo è “eleggere” un “padrone” e un “sotto” che, di volta in volta, decideranno chi tra i giocatori può consumare le bevande in palio e chi, invece, deve “andare olmo”, ossia non deve bere. La cosa ancora più divertente è che ogni paese ha delle sue regole uniche: Nel tuo paese, con quali regole giocate?

“Quando Demoela mi ha proposto di pensare anche a un gioco di carte per il pubblico molisano non ho avuto dubbi” racconta l’autore Claudio Iannetta, “Subito mi sono tornati in mente i ricordi più divertenti di quando ero bambino: le scampagnate o i pranzi in famiglia, quando si riuniva una moltitudine di parenti tra nonni, zii e cugini. I pranzi solitamente duravano ore e ore, ma con l’arrivo dei dolci, sul tavolo si iniziava a creare spazio per “i grandi”, che si mettevano a giocare a carte. PADRON E SOTT era solitamente un gioco d’intramezzo tra le partite di tressette e scopa per decidere chi avrebbe bevuto una bevanda in palio”.

Vogliamo ringraziare tutti i partner, amici e supporter del gioco PADRON E SOTT, che senza la passione e il grande amore che ci lega tutti a questo meraviglioso territorio, oggi non esisterebbe. Un ringraziamento speciale va all’autore Claudio Iannetta e ai tanti collaboratori. Grazie a Matteo Ferocino e a tutti i ragazzi di Calciocavallo FC per l’immenso entusiasmo.

Il gioco è disponibile per l'acquisto online www.demoela.com e nei negozi di giochi selezionati.

Aggiunge Claudio “È un grande onore per me e posso dire anche la casa editrice Demoela è una realtà visionaria e coraggiosa che fa raccontare i territori da chi più li vive e li ama, in una chiave sempre nuova e coinvolgente.”