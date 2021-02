Arriva l’ospedale da campo a Termoli, servirà per i pazienti del San Timoteo

Sono arrivati a Termoli i camion che hanno trasportato da Avezzano in Basso Molise l’ospedale da campo della Croce Rossa Italiana che servirà per allestire 24 nuovi posti letto che serviranno per ospitare i degenti del San Timoteo di Termoli e alleviare la pressione sul nosocomio bassomolisano. I tir con l’ospedale da campo sono arrivati nel primo pomeriggio di oggi, 22 febbraio, appena 48 ore dopo l’allerta lanciata dal presidente della Regione Molise, Donato Toma. La struttura, arrivata a bordo degli autoarticolati è stata posizionata nell’area individuata a seguito del sopralluogo effettuato dai vertici della Croce Rossa e della Protezione Civile. Si tratta di un “ospedale di nuova generazione appena acquistato” composto da tre tende con 24 posti letto di degenza con letti ospedalieri, comodini e tutta l’attrezzatura che sarà fornita dalla Regione Molise all’interno dell’ospedale. La struttura, che sarà montata nella mattinata di domani, martedì 23 febbraio, offrirà assistenza ai pazienti ricoverati al San Timoteo.