Arriva l’ok dal Ministero: 4,6 milioni al capoluogo per la ricostruzione della scuola di via Tiberio e consolidamento Collina Monforte

Fondi e progettualità, di pari passo. Nelle ultime ore l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Amorosa ha confermato che dal Ministero è arrivato il via libera alle istanze del Comune su alcune opere importanti. In primis, la demolizione e la ricostruzione della scuola dell’infanzia di Via Tiberio, che nel 2018 fu al centro della relazione Unimol sulle criticità dei plessi scolastici. In quella occasione, fu suggerito l’abbattimento. Una soluzione che sarà facilitata da circa un milione di euro in arrivo (980mila euro), fondamentali per la buona riuscita dell’operazione.

Anche sul consolidamento della Collina Monforte, che necessitava di urgenti lavori, c’è lo sblocco di fondi preziosi. Circa 965mila euro serviranno a mettere in sicurezza l’area. A seguire, nel pacchetto interventi anticipato dall’assessore figurano il torrente scarafone, specifici punti di Colle Leone, la fondovalle Rivolo e alcune frane nei pressi del canile di Santo Stefano.

“Il Ministero – ha spiegato l’assessore Amorosa – ci ha comunicato questa notizia, che è una notizia assolutamente positiva per la città. Possiamo contare su 4,6 milioni importanti per facilitare il rinnovamento di diverse aree e, fattore non da trascurare, l’accredito del 20% di questi fondi giungerà nel giro di pochi giorni. Questo vuol dire operatività e pianificazione in tempi brevi”.