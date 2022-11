Arriva la pensione per il Sostituto Commissario della Polizia di Stato, Angelo Fiorucci

Dal primo dicembre 2022 Angelo FIORUCCI, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, si congeda per raggiunti limiti di età.

Oltre quaranta anni di servizio e un percorso iniziato nell’ottobre del 1982, prima presso la Scuola Allievi di Bolzano e poi alla Scuola Polgai di Brescia. Ma è presso la Questura di Roma che inizia la sua carriera operativa che di lì a poco, però, sarà destinata a trovare radici profonde nella Polizia Stradale iniziando dal battaglione motociclisti della capitale. Le sue successive destinazioni saranno poi la Sezione Polizia Stradale di Isernia e infine quella di arrivo di Campobasso.

Un professionista della specialità Polizia Stradale, sempre in servizio in occasione di grandi eventi e nei difficili scenari operativi che lo hanno visto impegnato, in particolare, nelle attività di soccorso pubblico, in numerose indagini di Polizia Giudiziaria e nei delicati momenti che hanno caratterizzato i rilievi di tragici incidenti verificatisi sulle nostre strade. Ma non è mancato l’impegno in favore di Allievi Ispettori, Allievi Agenti e del personale in generale compreso quello di altre Forze di Polizia: un docente di spiccate capacità che ha saputo trasmettere competenze ed esperienze soprattutto nelle diverse materie afferenti la circolazione e l’infortunistica stradale. Apprezzato da tutti per le doti umani e professionali che ne fanno di lui l’esempio di correttezza, dedizione e spirito di sacrifico al servizio del Paese, lascia presso gli Uffici di via Tiberio a Campobasso un solco nel quale rimangono impressi grandi valori per le nuove generazioni.

Allo “stradalino” Angelo FIORUCCI vanno i più sinceri auguri per una meritata pensione e per l’inizio di una nuova vita che, siamo certi, gli darà altrettante soddisfazioni.

Auguri ai quali si unisce volentieri anche Il Quotidiano del Molise!