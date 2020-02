Arriva la neve? Quando nel 2012 la coltre bianca superò il metro e mezzo di altezza

A causa delle nevicate ininterrotte dal 3 al 13 febbraio di otto anni fa, si registrarono casolari isolati, animali senza cibo negli allevamenti e difficoltà di trasporto per i dializzati

CAMPOBASSO. Malgrado le ultime previsioni che annunciano per le prossime ore un brusco calo delle temperature con precipitazioni nevose diffuse sul Molise, il pensiero non può che tornare alla grande nevicata avvenuta negli stessi giorni del 2012. Nelle zone interne della regione, la coltre bianca raggiunse dai 50 centimetri al metro e mezzo di altezza a Capracotta, Vastogirardi e Pescopennataro, con notevoli difficoltà di circolazione in un territorio praticamente in ginocchio dopo 24 ore di nevicate ininterrotte. Diverse furono le situazioni critiche con casolari isolati, allevamenti senza nutrimento per gli animali e difficoltà per il trasporto dei pazienti dializzati con Province, Anas, Comuni e Protezione civile regionale che impiegarono tutti i mezzi a disposizione per tamponare l’emergenza con la raccomandazione ai cittadini di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario e muniti di catene o pneumatici da neve.