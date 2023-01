Arriva la neve a Campitello, aprono finalmente gli impianti 

Finalmente è arrivata la neve, così come previsto, a Campitello. La dama bianca è caduta durante la nottata e oggi, giovedì 19 gennaio, sul Matese splende in sole. Condizioni ideali per sciare e per tale motivo Matese Ski ha comunicato l’apertura degli impianti.

«Data la nevicata di questa notte – ha scritto la società che gestisce gli impianti – siamo lieti di comunicare che oggi dalle ore 10:00 saranno aperti i seguenti impianti:

– Nastro Trasportatore

– Seggiovia Piana – Lavarelle

Da domani dovrebbero tornare a cadere i fiocchi bianchi e le nevicate potrebbero intensificarsi durante il week end.