“Arriva la Befana in piazza”, tutto pronto per l’atteso evento

REDAZIONE TERMOLI

E’ tutto pronto per l’evento tanto atteso dai più piccoli. Il 6 gennaio alle 12 in piazza Monumento a Termoli “Arriva la befana”, l’evento ormai collaudato già da alcuni anni e che regala sorrisi e soprattutto dolciumi. Attori principali i Vigili del fuoco che insieme all’amministrazione comunale, alla Misericordia e al Lions Club Tifernus di Termoli hanno fuso le energie per creare qualcosa di allegro per l’intera città. A presentare l’evento questa mattina in conferenza stampa c’erano i Vigili del Fuoco con l’ingegnere Giuseppe Petrone e una delegazione dei pompieri guidata dal nuovo capo reparto, Angelo D’ippolito. Presente anche l’ex responsabile Aldo Ciccone. A presiedere la conferenza il sindaco Francesco Roberti, l’assessore Michele Barile. Per la Misericordia di Termoli c’era Patrizia Colantuoni e per il Lions Club Tifernus Termoli Paolo Panichella. L’evento verrà anticipato di una mezz’ora dal service della Misericordia che farà una dimostrazione sulla disostruzione delle vie aeree nei più piccoli. Non resta che attendere il 6 gennaio per vedere labefana arrivare dall’alto con l’aiuto del corpo più amato dai bambini, quello dei Vigili del Fuoco.