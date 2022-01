Arriva la Befana dei Vigili del Fuoco al Centro Vaccinazioni di Isernia (FOTO)

In collaborazione con l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise è stata organizzata, oggi 6 gennaio, una piccola “Befana” per i bimbi di 5/11 anni in attesa di effettuare la vaccinazione presso il Centro Vaccinazioni anti Covid 19 della città di Isernia sito all’interno dell’auditorium.

Alle ore 12 i vigili del fuoco di Isernia sono stati chiamati per alcuni lamenti provenienti dal tetto e lì, con grande sorpresa, hanno trovato la Befana che aveva rotto la scopa e non riusciva a venir giu. La Befana è stata soccorsa dai VF è portata al piano strada, tramite la scala aerea, dove i tanti bimbi in attesa della vaccinazione l’acclamano a gran voce.

La Befana, purtroppo portando al braccio la scopa poiché rotta, ha percorso l’interno dell’hub vaccinale portando alcuni doni a più piccoli. Alla manifestazione era presente anche il Direttore Regionale ASREM che ha ringraziato i Vigili del Fuoco per la presenza e la fattiva collaborazione.