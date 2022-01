Arriva la bambola con mascherina e tampone fai-da-te, polemica sui social

Genitori divisi sul nuovo gioco attualmente in commercio che sembrerebbe simulare il Covid: per alcuni serve ai bambini per familiarizzare con la situazione pandemica. Per altri è fin troppo esagerato

Chissà se l’obiettivo dei produttori, una delle più importanti aziende che realizzano giocattoli per l’infanzia, non fosse quello di far ‘familiarizzare’ i bambini più piccoli con gesti e oggetti che sono diventati di normale utilizzo nella nostra vita quotidiana.

Dal termometro alla mascherina, dalle siringhe ai tamponi. Certo è che la nuova bambola messa in commercio dalla Nenuco ha scatenato un vero e proprio vespaio di polemiche sui social.

Se prima, infatti, le bambole che simulavano il ‘gioco del dottore’ avevano termometri normali e qualche sciroppo per la tosse, al tempo di molecolari e code al drive-in, anche i produttori di giocattoli si sono adeguati.

Tanto che la bambola è stata ribattezzata la “Nenuco Covid”: 35 centimetri di tenerezza vestita di blu e rosa con accessori come il “test per vedere se è malato oppure no” che ricorda molto un tampone Covid fai-da-te.

Inclusa nella confezione c’è anche una mascherina colorata e una siringa che non è chiaro se serva a somministrare qualche tipologia di vaccino o meno.

Il mondo dei social diviso tra favorevoli e aspramente contrari

Come tutte le novità che vengono introdotte anche questa non è passata inosservata scatenando un vero e proprio vespaio di polemiche sui social con i genitori di tutto il mondo che si sono divisi sulla novità.

Secondo qualcuno si tratta di un ottimo regalo da fare ai bimbi per sdrammatizzare la pandemia, in un momento storico nei quali anche i piccolini dell’asilo nido hanno dovuto familiarizzare con il termometro e l’igienizzante per le mani e i più grandi con la mascherina e i tamponi.

Altri invece si sono indignati giudicando il riferimento al Covid fin troppo esagerato”.

“Il regalo migliore che potessi fare a mia figlia di quattro anni in questo periodo di pandemia – scrive una mamma nelle recensioni – Ho apprezzato particolarmente gli oggetti che pre-pandemia non s’eran mai visti ma che ora è anche bello che diventino oggetti comuni che si vedono ogni giorno”.

“Ogni giorno i bimbi devono andare a scuola pregando di non finire in quarantena, addirittura una bambola che gli faccia ricordare il Covid no”, il commento tra chi, invece, non ha apprezzato la nuova bambola.