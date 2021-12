Arriva in ospedale con un infarto ma Emodinamica è chiusa, muore 58enne

Davanti ai giudici del Tar il caso di un uomo di Termoli deceduto ad ottobre scorso. Il ricorso “ad adiuvandum” discusso assieme a quello presentato dalla maggioranza del Comune di Termoli e da Cuore Molisano

E’ finito davanti al Tar di Campobasso il caso di un uomo di Termoli di 58 anni che ha perso la vita a ottobre nel corso di una delle giornate di sospensione del servizio di Emodinamica al San Timoteo di Termoli.

Il caso è stato discusso nella giornata di ieri, 15 dicembre, davanti ai giudici del tribunale amministrativo del Molise nel corso dell’udienza di discussione della sospensiva presentata per la seconda volta dal Comune di Termoli per il problema dell’Emodinamica di Termoli.

Accanto agli avvocati Massimo Romano, Margherita Zezza e Pino Ruta c’era anche Laura Venittelli in rappresentanza di alcuni congiunti che a ottobre hanno perso il loro caro.

L’uomo, un 58enne, era arrivato al pronto soccorso con un infarto in atto al miocardio. Quel giorno, però, l’emodinamica era chiusa per sospensione del servizio che ad ottobre ha riguardato quasi tutto il mese.

Il pronto soccorso ha quindi verbalizzato la chiusura dell’Emodinamica, il reparto salvavita in caso di infarto.

I medici del pronto soccorso, diagnosticato l’infarto in atto, hanno chiamato l’emodinamica di Campobasso ma l’unico medico presente in quel momento era impegnato in un altro intervento e perché i posti letto del reparto erano al completo a causa di altri casi avvenuti nella stessa serata.

Di qui il rifiuto nell’accettazione del 58enne. Immediata la chiamata a San Giovanni Rotondo dove è avvenuto il trasferimento alle 4 di mattina dove, però, l’uomo è arrivato con uno squarcio al cuore di un centimetro e mezzo e con uno stato di coma da cui non si è più ripreso.

Arrivato a San Giovanni Rotondo i medici hanno cercato di fare di tutto per salvare la vita all’uomo ma non c’è stato nulla da fare.

E’ per questo motivo che la famiglia ha deciso di presentare un ricorso ad adiuvandum per sostenere il ricorso presentato dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di cercare di salvare altre vite.

Una vicenda drammatica nell’ambito di un ricorso sul quale i giudici dovrebbero pronunciarsi nelle prossime ore presentato dalla maggioranza consiliare di Termoli e dall’associazione Cuore Molisano.