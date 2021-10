Arriva in condizioni delicatissime al Cardarelli: bimbo di 2 anni trasferito in elisoccorso a Napoli

Le sue condizioni sono apparse da subito delicate all’arrivo presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Per il piccolo di due anni si è reso necessario il trasporto in elisoccorso presso l’ospedale Santobono di Napoli. Nella mattinata di ieri, 20 ottobre, il bambino era arrivato al Cardarelli con una grave insufficienza respiratoria. Immediatamente è stato sottoposto agli accertamenti di rito che hanno evidenziato la necessità di un delicato intervento chirurgico che non poteva però essere svolto a Campobasso. Subito è stato disposto il trasferimento al Santobono di Na­poli, nosocomio di alta specializzazione pe­diatrica convenzionato con l’Azienda sanitaria molisana.