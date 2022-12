Arriva il Reddito Alimentare: come funziona e chi potrà richiederlo

La nuova forma di sostegno alla povertà è stata inserita da un emendamento nella Legge di Bilancio

di Giusy Spadanuda

Notizia di poche ore fa è l’approvazione nella Legge di Bilancio della norma sul Reddito Alimentare, una misura che unisce i principi di contrasto alla povertà e di battaglia allo spreco alimentare. Voluto e proposto dal deputato Pd, Marco Furfaro, il Reddito Alimentare potrebbe essere effettivo già dai primi mesi del 2023 grazie ad un decreto del Ministero del Lavoro da emanare entro 60 giorni in cui verranno specificate le modalità operative e i destinatari.

La misura sarà dapprima attuata nelle città metropolitane in una fase di sperimentazione e prevederà un fondo da 1,5 e 2 milioni rispettivamente nei prossimi due anni. I contributi saranno utilizzati per mettere in moto, con il coinvolgimento del Terzo Settore, un sistema di distribuzione alimentare di pacchi di beni invenduti nei supermercati e prenotabili tramite un’applicazione. Gli stessi potranno poi essere ritirati presso dei centri di distribuzione appositi o recapitati a domicilio in caso di categorie fragili, come anziani o persone con disabilità.

Al momento l’emendamento approvato nella Legge di Bilancio chiarisce solo le linee guida e le città che verranno interessate, ma pone da subito al centro della misura un duplice obiettivo: quello di offrire un sussidio alla platea più fragile della società e quello di rivalorizzare allo stesso tempo le risorse economiche e alimentari che ogni giorno vengono buttate via in quanto invendute «riuscendo ad evitare di buttare 230mila tonnellate di cibo» come lo stesso deputato dem ha precisato. Riguardo al funzionamento della richiesta bisognerà attendere il decreto del Ministero del Lavoro, ma il meccanismo non esclude la partecipazione dei Comuni che provvederebbero in loco a distribuire i beni dopo d’accordo con le catene di supermercati.

Un prospetto di legge sicuramente interessante che pone al centro del dibattito, parallelamente alla cancellazione della misura del Reddito di Cittadinanza, l’unica innovativa nel suo genere finora, un problema quanto mai attuale e ingente: l’aumento dell’indigenza della popolazione italiana. Secondo quanto emerge dal rapporto della Caritas, nel 2021 i poveri assoluti nel nostro Paese sono stati circa 5,6 milioni, di cui 1,4 milioni di bambini e, sempre nello scorso anno, quasi 2.800 centri di ascolto Caritas hanno effettuato oltre 1,5 milioni di interventi, per circa 15 milioni di euro, facendo registrare un aumento del 7,7% delle persone che hanno chiesto aiuto rispetto all’anno precedente. Per il 2022 i dati non sono di certo confortanti sebbene i dati sull’occupazione e l’inattività siano leggermente migliorati tendenzialmente rispetto al 2021. Sintomo di una difficoltà a reggere i costi vertiginosamente in rialzo nell’ultimo anno specie relativi alla fornitura di gas e elettricità e ai canoni d’affitto. «Ad oggi 600 mila bambini, 337 mila anziani e in totale 3 milioni di italiani si avvalgono, quando va bene, delle mense o dei pacchi alimentari, perché non possono permettersi di fare la spesa.» ha commentato Furfaro l’approvazione dell’emendamento, «Adesso il cibo invenduto sarà dato a chi ne ha bisogno».