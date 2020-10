Arriva dal Molise al San Pio di Vasto, al secondo tampone risulta positivo. Sospesi i ricoveri

Sono stati sospesi i ricoveri nel reparto di Urologia dell’ospedale San Pio di Vasto dopo che un paziente molisano è risultato positivo al Covid. La persona in questione sembrerebbe essere arrivata d’urgenze nel vicino ospedale abruzzese proprio dalla nostra regione. Una volta arrivato al pronto soccorso sarebbe stato sottoposto a tampone rapido con risultato negativo. È stato il tampone che gli è stato effettuato prima di entrare in sala operatoria a risultare positivo. La Asl ha dunque decretato la sospensione dei ricoveri nel reparto ed il tampone per tutti i medici, gli infermieri e i pazienti ricoverati.