Arriva Carta Giovani, è gratis e porta tantissimi sconti per gli under 35

Presentata la Carta Giovani Nazionale. Uno strumento nuovo rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 35 anni, che consente l’accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e opportunità.

La Carta fa parte del circuito di EYCA (European Association Youth Card), è gratuita, digitale e scaricabile sull’AppIO.

I partner di Carta Giovani Nazionali sono le aziende pubbliche e private, le Istituzioni, i brand internazionali che, aderendo al progetto, propongono esperienze e vantaggi dedicati ai giovani in ogni ambito della vita quotidiana: casa, energia, viaggi, tempo libero, sport, cultura, consumi intelligenti mobilità sostenibile, formazione, cultura, opportunità professionali in Italia e in Europa.

Attivarla è semplicissimo, a patto che l’utente abbia già IO, l’app per i servizi pubblici: dopo aver eseguito il login (con SPID o CIE), basta andare nella sezione Portafoglio, dove con un clic sarà possibile richiedere l’attivazione della Carta.

Dopo un’immediata verifica sull’età, vi troverete la Carta Giovani Nazionale in mezzo a tutte le (eventuali) altre card del Portafoglio.

La Carta Giovani Nazionale può essere utilizzata per acquisti dal vivo od online con tutte le aziende partner che hanno già aderito all’iniziativa. I nomi son già parecchi e sono destinati ad aumentare nel corso dei prossimi mesi.