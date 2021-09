Arriva alla Galleria Spazio Arte Petrecca la mostra del talentuoso Roberto Taddei

La Galleria Spazio Arte Petrecca di Isernia è lieta di presentare la personale “LA PRIMA IMPRESSIONE” dell’artista italiano Roberto Taddei. Attesa per mesi ma costretta al silenzio dalla situazione pandemica che ci accompagna ormai da quasi due anni, la mostra porta nel capoluogo molisano uno dei più assoluti talenti del nostro paese, dalla tecnica unica, eccezionale, fuori dagli schemi: attratto da sempre dalla poetica dell’errore e dal concetto iniziatico di “tempo”, Taddei utilizza in maniera pressoché esclusiva la penna Bic come suo strumento privilegiato per decifrare all’occhio dello spettatore tutta la portata dell’inganno dell’arte. Ne risulta una selezione di lavori dall’impianto chiaroscurale determinante, dove l’aspetto più sorprendente risiede proprio nella scelta di un mezzo espressivo che non può che lasciare la maggior parte di noi a bocca aperta: dunque, scene conviviali, momenti di solitudine, introspezione fino ai limiti dell’intimità del ritratto, ormai del tutto distante dal preziosismo virtuoso della tecnica in favore, invece, di un’immagine più pura della verità delle cose.

VERNICE INAUGURALE E APERTURA AL PUBBLICO

Sabato 11 settembre ore 18:00

La vernice d’apertura della mostra è prevista il giorno 11 settembre 2021 alle ore 18.00 presso le sale della Galleria in Corso Marcelli 180 a Isernia. Intervengono: il curatore della mostra Francesco Mutti el’artista Roberto Taddei. A dare il benvenuto ai presenti saranno la storica dell’arte Carmen D’Antonino, insieme e l’avvocato Gennaro Petrecca. L’apertura al pubblico, per tutta la durata dell’esposizione, è prevista dal martedì al sabato, dalle 18 alle 20 e la domenica su prenotazione sempre nei limiti delle restrizioni previste dall’emergenza sanitaria. Ingresso contingentato, obbligo di mascherina. È gradita la prenotazione.

FINISSAGE

30/09/2021 ore 18:00

_________________________________

NOTA BIOGRAFICA – Roberto Taddei (San Juan Nonual – El Salvador, 1985). Giunto in Italia all’età di tre anni in Italia, Roberto è talento precoce, affascinato dai colori e dalle forme. Da sempre egli rappresenta la realtà per quello che è, senza filtro alcuno, riproducendo ciò che esiste oltre l’immaginazione. Gli anni della gioventù si spendono nell’esercizio continuo e nell’apprendimento delle tecniche fondamentali della pittura, spingendolo però verso la scelta di un unico strumento di espressione che, meglio di altri, potesse garantire forza espressiva e originalità fuori dai canoni accademici. Nascono così le prime prove con la penna Bic, prime di una serie che si protrae sino ai nostri giorni. La penna ha in sé tutte le qualità che Taddei ricerca, in grado cioè di realizzare contrasti e passaggi tonali in chiaroscuro senza compromessi. Tale tecnica attrae l’artista non a un iperrealismo sterile quanto piuttosto a quella plausibilità del soggetto ritratto che è in linea con un progresso tecnico e intellettuale comune alla storia dell’arte tutta. La Laurea in Scienze dell’Architettura presso l’Università di Firenze amplifica infine la sua ricerca formale, consegnandogli nuovi elementi con i quali meglio indagare la realtà. Forte del continuo consenso del mercato, oltre le numerose commissioni private realizzate in questi anni, le più recenti da ricordare sono la personale INCANTEVOLE/INGANNEVOLE organizzata nell’ambito della “X Biennale d’Arte di Soncino – a Marco” (Filanda Pregiata, Soresina – CR, 25 agosto – 29 settembre 2019), la personale ROBERTO TADDEI presso il Centro Espositivo della sua città (Cecina -LI, 21-23 febbraio 2020), la tre giorni espositiva (28-30 agosto 2020) organizzata al Bolgheri Suite di Bolgheri (LI) e la personale one shot OUTSIDER (Casa di Terra, Bolgheri – LI, 5 agosto 2021). Le sue opere sono presenti in numerose collezioni private italiane ed estere. Si possono trovare le sue opere presso la galleria Il Forte Arte di Forte dei Marmi – LU; e presso la Galleria Mucciaccia di Roma. Vive e lavora a Cecina (LI).

INFO E CONTATTI

SPAZIO ARTE PETRECCA

Corso Marcelli 180 Isernia (IS)

Tel: 345 506 8036

Email: info@artepetrecca.com

Web: www.artepetrecca.com