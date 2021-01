Arriva al Veneziale per partorire, si scopre che è positiva. Trasferita al Cardarelli col neonato

Era arrivata al Veneziale con le doglie, stava per dare alla luce un bambino. Come da prassi le è stato fatto il tampone e spedito a Campobasso, ma non c’era tempo per aspettare il risultato perché il bambino stava venendo alla luce. Fortunatamente il parto è riuscito alla perfezione, intanto però era arrivato il risultato del tampone ed era positivo. Per questo donna e bambino sono stati prontamente trasferiti al Cardarelli dove hanno un’area attrezzata per questi casi. Nel frattempo hanno sanificato il reparto Ostetricia del Veneziale che ora funziona regolarmente. In conclusione, la partoriente del tutto asintomatica era arrivata già positiva al Veneziale, ma i medici del reparto non lo sapevano e certo non potevano aspettare a far nascere un bambino che voleva venire alla luce. Quindi i medici hanno fatto tutto quello che dovevano fare e lo hanno fatto anche bene.