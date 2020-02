Arriva al San Timoteo con febbre. Attesa per il test sul Coronavirus

C’è attesa per il test sul coronavirus al quale è stato sottoposto un uomo di 65 anni che questo pomeriggio, 23 febbraio, sì è presentato in pronto soccorso al San Timoteo di Termoli con febbre ma in condizioni tutto sommato buone. L’uomo però ha raccontato ai medici di arrivare dal Veneto, motivo che ha fatto scattare tutte le prevenzioni del caso. Il 65enne è stato trasferito al Cardarelli di Campobasso dove è stato sottoposto al test sul coronavirus che adesso si può effettuare anche nel capoluogo di regione mentre prima venivano mandati allo Spallanzani. Il test potrebbe essere pronto già nelle prossime ore. L’attesa è alta nella speranza che non sia positivo.