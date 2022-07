Arretrati Neuromed, Regione condannata a pagare le spese legali

Tribunale di Campobasso, sezione civile, la sentenza è del 11 luglio scorso e porta la firma del giudice Michele Dentale, che condanna la Regione a pagare gli interessi legali all’Istituto Neuromed. Qualche centinaio di migliaia di euro sulla somma di 19 milioni e mezzo, pagata in ritardo dalla Regione, in riferimento alle prestazioni rese dalla struttura sanitaria privata nel 2019, in favore dei pazienti provenienti da altre regioni. Il contenzioso tra Regione e Neuromed va avanti da tempo ed ha visto anche l’intervento del Ministero della Salute e del Consiglio di Stato, entrambi in favore dell’Istituto di cura privato. La Regione aveva eccepito che il pagamento delle prestazioni era arrivato attraverso una mediazione e quindi gli interessi non erano dovuti. Tesi ribaltata dal giudice Dentale, che ha condannato via Genova al pagamento, in quanto la struttura commissariale aveva versato il dovuto al Neuromed solo dopo l’intervento del Governo e del Consiglio di Stato. A seguito di questa sentenza, però, potrebbe anche intervenire la Corte dei Conti, addebitando gli interessi legali da pagare alla struttura commissariale, cioè Toma e Papa. Staremo a vedere come finirà. (Redis)