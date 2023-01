Arresto Matteo Messina Denaro, Lancellotta e Della Porta: “Successo dello Stato”

“L’arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro è un successo dello Stato Italiano – il commento dei parlamentari di Fratelli d’Italia, il Senatore Costanzo Della Porta e l’Onorevole Elisabetta Lancellotta – La dimostrazione di come sia importante, ogni giorno, inseguire e perseguire quegli ideali di onestà e legalità. I complimenti vanno all’Arma dei Carabinieri, agli uomini e ai reparti che hanno preso parte all’operazione, in un lavoro che ha visto una proficua e importante collaborazione con la Magistratura”.“La lotta alla criminalità organizzata è tra gli obiettivi del Governo di centrodestra – hanno proseguito Della Porta e Lancellotta – L’arresto di Matteo Messina Denaro è importante anche perché lancia un messaggio ai cittadini di come la battaglia per la sicurezza del territorio prosegua senza sosta, da parte di tutte le forze di polizia, e portata avanti da Servitori dello Stato, caratterizzati da coraggio e grande professionalità”.