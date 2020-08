Arresto cardiaco, migliorano le condizioni del bambino trasferito a Roma

Il bambino di 6 anni che è stato trasferito ieri pomeriggio di urgenza all’ospedale Bambino Gesù di Roma a causa di un arresto cardiaco sta meglio. E’ quanto trapela da Roma dove il bambino è arrivato nel pomeriggio di ieri trasferito in elisoccorso dall’ospedale di Termoli. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti. Il bambino si trovava sulla spiaggia di Campomarino Lido assieme ai suoi genitori quando all’improvviso si è accasciato a terra. Subito sono scattati i soccorsi che hanno visto arrivare nel giro di pochissimo tempo una ambulanza del 118 che lo ha trasferito presso il pronto soccorso di Termoli dove il bambino è stato stabilizzato prima del trasferimento all’ospedale pediatrico della Capitale. Attualmente le sue condizioni sono in miglioramento.