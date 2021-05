Arresti per droga, il difensore di due dei 4 indagati prepara la contromossa

Ieri, sabato 15 maggio, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso ha disposto la custodia cautelare in carcere dei quattro indagati arrestati lo scorso 13 maggio dalla Squadra Mobile della Questura di Campobasso a seguito di un intervento svolto a Campodipietra. In occasione dell’arresto gli agenti (QUI IL VIDEO DELLA QUESTURA) hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Sul tavolo dell’abitazione interessata erano presenti 74 dosi di eroina e 50 grammi di cocaina. Nel borsello di uno degli indagati sono stati rinvenuti circa 2000 euro di denaro di contanti in banconote di vario taglio.L a sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. Due delle quattro persone coinvolte sono assistite dall’avvocato Daiano Morena (nella foto in evidenza), che ora dovrà valutare la documentazione e dunque la possibilità di presentare richiesta di riesame per i propri assistiti.