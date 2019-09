Arresti, denunce e controlli: i numeri del Commissariato

Intensa attività degli agenti della Polizia di Stato di Termoli nel periodo tra giugno e settembre

Sei persone arrestate, due raggiunte da misure restrittive emesse dall’autorità giudiziaria. E ancora 13 persone denunciate per vari reati, oltre 4mila quelle controllate e più di 2mila i mezzi sottoposti ad accertamenti. Sono questi alcuni dei numeri dell’attività portata avanti dagli agenti del Commissariato di Termoli nell’estate che si è appena conclusa. Sotto la lente è andato a finire il periodo che va da giugno ad oggi nel quale gli uomini della Polizia di Stato hanno dovuto gestire, anche dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica, la massiccia presenza di turisti, senza trascurare l’ordinaria attività di prevenzione e controllo del territorio nonché i servizi straordinari svolgi con l’ausilio del Reparto Prevenzione del Crimine di Pescara. Sei sono state, quindi, le persone arrestate in flagranza di reato: 2 per furto in abitazione, 1 per violenza/resistenza a pubblico ufficiale, 2 per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti, 1 per tentata rapina. Due le misure restrittive emesse dall’autorità giudiziaria con aggravamenti delle misure cautelari che non state rispettate dai destinatari e 13 le persone denunciate. Di queste 3 per guida in stato di ebbrezza, una per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e una per ricettazione. Più di 4200 le persone controllate e 2900 i veicoli. Milleduecento, invece, quelli controllati con il sistema automatico “Mercurio”. Centotredici le contestazioni elevate per violazioni al codice della strada di cui 10 per guida di veicoli privi di copertura assicurativa, con conseguente sequestro del mezzo e ritiro della carta di circolazione. Quattro le patenti ritirate e 358 le denunce ricevute. A questi risultati si aggiungono quelli dell’attività amministrativa svolta nello stesso periodo dagli uffici del Commissariato che hanno provveduto al rilascio di 402 passaporti, di 80 licenze di porto di fucile, di controllare 8 esercizi VLT. E ancora 17 controlli sono stati effettuati sulle imbarcazioni da diporto in uscita dal territorio nazionale e 5 sulle imbarcazioni da diporto in entrata nel territorio nazionale oltre a 5 licenze amministrative rilasciate.