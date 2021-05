Arrestato per possesso e spaccio di eroina, 39enne campobassano lascia il carcere: disposti i domiciliari

Lascia il carcere di Lanciano per essere confinato agli arresti domiciliari il pregiudicato campobassano di 39 anni arrestato lo scorso 5 maggio dagli agenti della squadra Mobile perché trovato in possesso di 75 grammi di eroina. Questa la decisione adottata dal giudice nel pomeriggio odierno (venerdì 7 maggio) che ha accolto la richiesta dell’avvocato dell’uomo, il legale Nicolino Cristofaro (nella foto in basso). L’uomo, con vari precedenti, aveva nel proprio appartamento, occultati all’interno di un cestino per rifiuti, circa 75 grammi di stupefacente del tipo eroina oltre a vario materiale per la pesatura ed il confezionamento. Tratto in arresto con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, l’uomo inizialmente era stato portato presso gli uffici della Questura per le operazioni di identificazione e successivamente presso la Casa Circondariale di Lanciano (Ch). Nella serata odierna la scarcerazione per il 39enne, che ha lasciato il penitenziario abruzzese per essere confinato ai domiciliari.

L’avvocato Nicolino Cristofaro