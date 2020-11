Arrestato per omicidio stradale il titolare di un negozio di telefonia

È stato arrestato per omicidio stradale il conducente della Bmw X 6 coinvolta nell’incidente che è costato la vita a Ennio Marrocco, un operaio di 37 anni. La tragedia è avvenuta a Cassino, in zona Collecedro, dove c’è stato uno scontro tra la Bmw e una Panda 4×4. Alla guida della Bmw c’era un commerciante di Cassino, titolare di una catena di negozi di telefonia presente anche a Isernia, mentre sulla utilitaria Fiat la vittima.

Nella nottata i risvolti nell’indagine. Il conducente della Bmw, L.F., 37 anni, commerciante di Cassino, sarebbe stato trovato con un tasso alcolemico superiore al consentito. Per questo è scattata l’accusa di omicidio stradale e quindi l’arresto.