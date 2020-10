Arrestato per estorsione: si trattava di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”

Riqualificato il reato: 60enne, arrestato a novembre 2019, condannato a 3 mesi

Era stato arrestato, a novembre del 2019, con la pesante accusa di estorsione continuata. Nella giornata di martedì 13 ottobre 2020 invece, un 60enne di Guardiaregia è stato condannato a tre mesi di reclusione per “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”. Il reato ipotizzato inizialmente è stato dunque riqualificato. Il processo (giudice D’Onofrio) si è svolto con rito abbreviato (l’uomo era rappresentato in giudizio dai legali Carmine e Alessio Verde, nella foto in basso). L’uomo venne arrestato nel novembre del 2019 dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bojano, poiché ritenuto responsabile di estorsione continuata. Stando alle accuse ipotizzate inizialmente la vicenda partì da un prestito di denaro elargito dall’uomo in favore di una donna e da “una serie di minacce ed aggressioni fisiche per assicurarsene la restituzione, ancorché già ottenuta”. Poi l’arresto e il processo con rito abbreviato che ha visto, per l’accusa di estorsione, la riqualificazione del reato in “esercizio arbitrario delle proprie funzioni” e la condanna a 3 mesi di reclusione.