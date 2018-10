Arrestato per droga, torna ai domiciliari 24enne termolese 

TERMOLI

E’ tornato ai domiciliari L.L., il 24enne arrestato la settimana scorsa e trasferito in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine e con precedenti specifici per droga, era stato arrestato dagli agenti del Commissariato di via Cina e dalla Squadra Mobile di Campobasso mentre si trovava già ai domiciliari nella sua abitazione di via Luigi Sturzo.

In quell’appartamento, occultati all’interno di un armadio collocato nella sua camera da letto erano stati trovati 35 grammi tra hashish e marijuana e materiale per la pesatura e il confezionamento che sono stati sottoposti a sequestro. Inoltre nel corso della perquisizione domiciliare gli agenti di Polizia avevano anche trovato e sequestrato un sistema di videosorveglianza le cui telecamere puntavano su un’area pubblica senza le necessarie autorizzazioni.

Assistito dal suo legale, l’avvocato Ruggiero Romanazzi, il giovane è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio di garanzia a seguito del quale è stato disposto il suo ritorno agli arresti domiciliari.

Nel frattempo continuano le indagini degli agenti di Polizia anche sull’esplosione che lunedì scorso ha riguardato una macchina parcheggiata sotto una palazzina nei pressi di via Pertini e di proprietà di un uomo ristretto in carcere a Campobasso.