Arrestato per detenzione ai fini di spaccio, 27enne torna in libertà

È tornato in libertà, al termine dell’udienza di convalida, il 27enne di Campobasso arrestato lo scorso fine settimana con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, dopo le formalità di rito, era stato confinato agli arresti domiciliari. Al termine dell’udienza di convalida, svolta alla presenza del suo avvocato, il legale Silvio Tolesino, il 27enne è stato rimesso in libertà in attesa che venga stabilita la data del processo. L’uomo, come detto, fu arrestato dagli agenti della polizia di Stato: questi ultimi, a seguito di diverse segnalazioni, hanno posto in essere una serie di servizi di osservazione e controllo, appurando che l’uomo aveva trasformato la sua dimora in una centrale per il traffico di stupefacenti.