Arrestato in Molise latitante con un mandato di cattura internazionale

REDAZIONE

ISERNIA

E’ stato fermato a bordo della sua auto per un normale controllo a seguito di un posto di blocco predisposto dinanzi al centro commerciale “I Melograni” di Roccaravindola. Ma gli agenti della Polizia Stradale di Isernia hanno subito compreso che qualcosa non andava. L’uomo a bordo dell’auto, infatti, era visibilmente agitato. Così a seguito di appurate verifiche è emerso che si trattava di un 37enne pluripregiudicato su cui pendeva un mandato di cattura internazionale. Il pericoloso latitante, originario di Santa Maria Capua Vetere ma residente in Svizzera, deve scontare ancora due anni e sette mesi di carcere. Molti i reati per cui è stato condannato, tra cui rapina, estorsione e furti. Dopo le formalità di rito è stato trasferito presso la casa circondariale di Isernia. Brillante operazione, dunque, da parte degli agenti della Polstrada di Isernia che hanno individuato un malvivente che era ricercato da tempo.