Arrestato il pakistano che ha aggredito tre persone: ecco cosa è successo

Arrestato il 28enne di nazionalità pakistana che nella tarda mattina di oggi 20 febbraio si è reso protagonista di tre aggressioni ai danni di altrettante persone in due diverse zone di Campobasso.

Verso le 13 una richiesta di soccorso arriva al centralino del 118, riferiva del ferimento di un’anziana che era stata aggredita in via Emilia e necessitava di cure immediate.

A soccorrerla in un primo momento un carabiniere fuori dal servizio che però è stato a sua volta aggredito. I due sono stati immediatamente portati al Pronto Soccorso del Cardarelli dai volontari della Croce Rossa e dopo mezz’ora un’altra telefonata sempre al 118 riferiva di una terza persona aggredita e ferita in via Trentino, non lontano dall’episodio precedente.

Anche stavolta la vittima del pakistano era una donna e quando sono arrivati gli operatori del 118 il giovane era ancora sul posto, aveva le mani insanguinate.

Immediatamente gli stessi operatori sanitari hanno allertato le forze dell’ordine e nel giro di qualche minuto sono arrivati i poliziotti della Squadra Volante che hanno immobilizzato l’uomo. Non è ancora certo, ma è possibile che fosse sotto l’effetto di sostanze psicotrope. Il tam tam della notizia delle tre aggressioni ha fatto presto il giro della città e i cittadini hanno comprensibilmente reagito con rabbia e sdegno.