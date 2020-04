Arrestato con 60 grammi di cocaina: obbligo di dimora per un 29enne

Udienza di convalida (giudice Pepe) per il 29enne arrestato lo scorso 11 aprile dai carabinieri di Campobasso perché trovato in possesso di quasi 60 grammi di cocaina. Per il ragazzo, difeso dall’avvocato Alessio Verde, è scattato l’obbligo di dimora. Il 29enne è stato fermato dai militari dell’Arma nella giornata di sabato Santo. In seguito ad una perquisizione è spuntata fuori la cocaina. Così il 29enne è stato immediatamente condotto presso la caserma di via Mazzini per le formalità di rito. Nella mattinata odierna l’udienza di convalida dell’arresto e l’adozione del provvedimento dell’obbligo di dimora.