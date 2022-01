Arrestato Camillo Colella: accusato di bancarotta fraudolenta

Accusato di bancarotta fraudolenta per il fallimento della Como srl, il noto imprenditore isernino Camillo Colella, è stato arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza di Isernia, su mandatodel giudice per le indagini preliminari Massimo Marasca di Roma.

Alessandro Diddi, avvocato romano, difensore di Colella, parla di un provvedimento sproporzionato, che sarà subito impugnato in Cassazione.

L’operazione della Guardia di Finanza di Roma è scattata stamani all’alba e l’arresto è stato eseguito dai militari delle Fiamme Gialle. Al centro delle indagini, il fallimento di una società immobiliare, la Como srl, un provvedimento contro cui Colella aveva già in precedenza presentato ricorso in Cassazione e che tuttora è pendente, ragion per cui, se venisse accolto, farebbe venire meno i presupposti dell’arresto.