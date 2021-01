Arrestati per droga e armi: domiciliari per i due giovani di Montenero di Bisaccia

Domiciliari e obbligo di dimora: questa la decisione del giudice al termine dell’interrogatorio di garanzia per i due giovani di 20 e 22 anni arrestati dai Carabinieri di Termoli, assieme a quelli di Montenero di Bisaccia e Petacciato a seguito di una perquisizione domiciliare. All’interno delle abitazioni dei ragazzi, infatti, erano state ritrovate dosi di hashish, eroina e marijuana, oltre a una pistola e due tirapugni in metallo. Su di loro pende l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Uno dei due giovani, assistito dal penalista Pino Sciarretta, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per lui il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura dei domiciliari. Arresto convalidato anche per l’altro ragazzo che è stato sottoposto all’obbligo di dimora.