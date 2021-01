Arrestati dopo aver fatto il carico di droga in Puglia, restano ai domiciliari

Rigettata la richiesta presentata ai giudici del Tribunale del Riesame

Resteranno agli arresti domiciliari il 40enne di Ferrazzano e il 20enne di Campodipietra arrestati a inizio gennaio dai carabinieri (al termine di un inseguimento iniziato lungo la Fondovalle Tappino e durato circa 15 minuti per un percorso di circa 20 chilometri, fino a raggiungere contrada Colli di Ferrazzano) dopo essersi recati in Puglia per acquistare cocaina ed eroina. Il Tribunale del Riesame ha infatti rigettato la richiesta presentata dal legale dei due, che aveva chiesto la libertà o in subordine l’adozione di una misura meno afflittiva. L’avvocato, in ogni caso, dopo aver letto le motivazioni dei giudici del tribunale delle Libertà deciderà il da farsi. I due sono accusati di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale; gli stessi sono stati inoltre multati per aver “evaso” la “zona rossa” e per le numerose infrazione al Codice della Strada commesse nel tentativo di fuga. Nell’auto anche un terzo occupante che invece è stato denunciato.