Arrestata con l’accusa di gestire una casa di appuntamenti, cinese assolta

È stata assolta una cittadina cinese arrestata lo scorso 4 settembre dalla Guardia di Finanza di Termoli con l’accusa di gestire, all’interno di un appartamento affittato in pieno centro città, una casa di appuntamenti, nella quale si prostituivano ragazze cinesi. Le indagini furono svolte dai finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Termoli e coordinate dalla Procura di Larino e presero l’avvio a seguito della scoperta di annunci su internet in cui veniva pubblicizzato un sito di incontri, con i numeri di telefono da contattare. Nella scorse ore il processo a Larino e l’assoluzione con formula piena per la donna.