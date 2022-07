Arresato il basista della rapina al Dok di Isernia. Abita di fronte al supermercato ed aveva organizzato il colpo

Nelle prime ore della mattinata odierna personale della Questura di Isernia, diretta dal Questore Vincenzo Macrì, ed in particolare della Squadra Mobile, comandata dal Vice Questore Lorenzo Cariola, ha eseguito su delega della procura diretta da Carlo Fucci, una misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Isernia nei confronti di un terzo soggetto gravemente indiziato di aver partecipato alla rapina presso il Supermercato DOK di Isernia – San Lazzaro, in concorso con le due persone arrestate in flagranza il 10 giugno scorso da personale della Questura di Isernia.

La persona tratta in arresto è un uomo da anni residente ad Isernia ma avente le medesime origini campane dei due soggetti già tratti in arresto il 10.06.2022, gravato da molteplici precedenti penali per reati di analoga indole: secondo quanto emerso nel corso delle indagini successive all’evento questi, grazie alla posizione privilegiata della propria abitazione, dalla quale poteva osservare quotidianamente i movimenti del personale dell’esercizio commerciale, avrebbe organizzato e diretto il colpo coinvolgendo i due giovani campani, i quali sarebbero poi stati i due autori materiali della rapina.

Un apporto decisivo alle indagini è stato dato proprio dai due giovani rapinatori, i quali già dinanzi al GIP in sede di interrogatorio di convalida dell’arresto hanno indicato nel soggetto oggi tratto in arresto il (presunto) promotore e organizzatore della cooperazione nel reato, descrivendo nei minimi particolari le modalità di ingaggio dei due, il piano ordito dal loro mandante e la dinamica dei fatti: tali dichiarazioni hanno poi richiesto un approfondito riscontro da parte della polizia giudiziaria delegata per le indagini, anche grazie all’acquisizione dei filmati di videosorveglianza esterna del supermercato. Il soggetto, completati gli adempimenti di rito, è stato quindi tradotto in carcere per essere sottoposto nei prossimi giorni all’interrogatorio di garanzia da parte del GIP e del Sostituto Procuratore delegato per le indagini.

Interviste al procuratore Fucci, questore Macri’ e commissario Cariola