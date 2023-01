Arpa Molise, passo indietro di Fabio Sebastiano 

Fabio Sebastiano ha rinunciato all’incarico di direttore dell’Arpa Molise. Con una sua comunicazione inviata al presidente Donato Toma ha dichiarato la sua indisponibilità all’accettazione dell’incarico di direttore dell’Arpa. Resterà amministratore di Sviluppo Italia Molise. L’esecutivo dovrà ora individuare un altro nome come successore di Massimiliano Maitino, che si è dimesso perché vincitore di un concorso nella magistratura contabile. Sebastiano fu scelto solo qualche mese fa per guidare la società in house della Regione che si occupa di investimenti produttivi. Quando Maitino ha rassegnato le dimissioni, Toma si era orientato su Sebastiano. Ieri la sua rinuncia. In serata la revoca della delibera di giunta. Nell’elenco degli idonei approvato il 28 giugno 2021 restano otto nomi:

Marco Chiaverini, Milco Coacci, Alberta De Lisio, Luciana Di Croce, Antonella Lavalle, Alberto Manfredi Selvaggi, Massimo Pillarella e Stefano Sabatini.