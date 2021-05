Arpa Molise, il primo giugno il sit-in di protesta dei sindacati davanti al Consiglio regionale

L’Ente regionale Arpa Molise da circa 6 anni è senza Direttore Generale e la struttura è commissariata e priva di una Legge di riforma in grado fornire risposte alle nuove emergenze ambientali, con una riorganizzazione dell’ente a oltre 20 anni dalla sua istituzione. “Questa circostanza che si trascina da anni -hanno fatto sapere le organizzazioni Sindacali Fpl Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials- ha prodotto una situazione non più sostenibile per il personale dell’Agenzia e che rischia di produrre serie ripercussioni anche sulla salute dei cittadini dal momento che l‘Arpa Molise si occupa proprio del monitoraggio dello stato di salute del nostro ambiente. Per questo abbiamo indetto una giornata di mobilitazione con un sit-in e presidio davanti la sede del Consiglio Regionale di Campobasso in Via IV Novembre, per il giorno martedi 1 giugno dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per sensibilizzare le Istituzioni in modo da trovare una soluzione definitiva alla questione sopra evidenziata”.