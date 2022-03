Armi e uomini in Ucraina, Testamento: significa gettare benzina sul fuoco

La parlamentare Rosa Alba Testamento: è da ipocriti manifestare il sabato in piazza e poi il lunedì mandare armamenti e personale militare in guerra

Mandare armi e personale militare in Ucraina significa in questo momento – scrive la parlamentare Rosa Alba Testamento – gettare benzina sul fuoco! E’ da ipocriti manifestare il sabato in piazza per la pace e poi il lunedì mandare armi e uomini in guerra.

I margini di dialogo ci sono, ci sono trattative in corso e rivendicazioni che andrebbero ascoltare mantenendo una posizione di neutralità!

L’Italia merita ben di meglio di questo governo che sta semplicemente seguendo i diktat della Ue e fornisce armi a uno Stato in guerra violando la Costituzione.

Voto no – conclude Testamento – alle parti inerenti questi aspetti della risoluzione di maggioranza più FdI a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio sugli sviluppi del conflitto Russia-Ucraina.

L’Italia ripudia la guerra e io sono italiana!