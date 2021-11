Armi e oltre 100 grammi di cocaina: arrestati un 45enne di Termoli e il pusher che gli ha ceduto le dosi

I militari della Stazione di Campomarino nel corso di un servizio di pattuglia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due persone, un 55enne originario di Lucera (FG) ed un 45enne originario di Termoli (CB).

La scorsa mattinata, infatti, i militari hanno sottoposto a perquisizione personale il 45enne nel centro abitato di Campomarino, rinvenendo addosso allo stesso un involucro in plastica contenente 100 grammi di cocaina, mentre all’interno dell’abitazione veniva rinvenuto un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante.

Nel corso delle immediate indagini è emerso che la sostanza stupefacente gli era stata ceduta poco prima dal 55enne previo pagamento di un’ingente somma di denaro in contanti.

In seguito alle ricerche avviate il 55enne è stato quindi rintracciato poco dopo mentre percorreva la S.S. 16 in direzione sud: l’uomo aveva 5.800 euro di banconote di vari tagli, provento proprio dell’attività di spaccio. Estesi gli accertamenti anche all’abitazione a Lucera, grazie all’ausilio dei militari della Compagnia Carabinieri della cittadina pugliese, nel corso di un’accurata perquisizione domiciliare venivano rinvenuti una pistola Kimar-Beretta 86 calibro 9 corto modificata con matricola abrasa e con 6 cartucce all’interno del caricatore, 1 cartuccia calibro 380 Auto, 6 cartucce calibro 9 Luger, 27 cartucce calibro 32 Auto, 1 ulteriore grammo di Cocaina e 2 walkie-talkie. Quanto rinvenuto nel corso delle suddette operazioni di polizia giudiziaria è stato sottoposto a sequestro, in attesa delle analisi di laboratorio, degli ulteriori accertamenti e del successivo deposito presso il competente ufficio corpi di reato. I due uomini invece – ravvisandosi a carico del 45enne il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed a carico del 55enne i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, riciclaggio, omessa denuncia di materie esplodenti e detenzione di arma clandestina – sono stati arrestati e confinati ai domiciliari.