Armato di coltello rapina commerciante, braccato e arrestato da Polizia e Carabinieri

Di fronte agli uomini in divisa il giovane ha dato di matto iniziando a prendere a testate l’auto dei Carabinieri

Pomeriggio movimentato quello di ieri, lunedì 25 settembre, in una delle strade più trafficate di Campobasso. Parliamo di via Mazzini dove un giovane di origine pakistana, armato di coltello, ha fatto irruzione in un’attività commerciale: chiare le sue intenzioni al titolare che, senza opporre resistenza al furfante, non ha potuto far altro che consegnargli il suo smartphone.

A questo punto il giovane ha girato i tacchi e se l’è data a gambe, mentre il povero malcapitato ha chiesto aiuto alla centrale operativa.

Sul posto sono immediatamente intervenuti Polizia e Carabinieri che, dopo aver raccolto la testimonianza dell’uomo, si sono messi sulle tracce del responsabile della rapina. Sono bastati pochi minuti alle forze dell’ordine per rintracciarlo, ma è proprio di fronte agli uomini in divisa che il giovane ha dato di matto, iniziando a prendere a testate l’auto dei Carabinieri. Bloccarlo non è stato facile, ma alla fine Polizia e Carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi del rapinatore che, a seguito delle formalità di rito, è stato trasferito agli arresti domiciliari presso l’abitazione di un parente.