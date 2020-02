La notizia è di pochi minuti fa (14:20) ed è clamorosa perché alle porte di Salcito un portavalori dell’Istituto di vigilanza Ivri è stato fatto oggetto di una tentata rapina che, per fortuna, non è andata a buon fine. I banditi, secondo le prime indiscrezioni, pare fossero armati di fucile, ma, presumibilmente per la reazione del vigilante, si sono dati alla fuga. Sull’accaduto indagano i Carabinieri. Seguono aggiornamenti