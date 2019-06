Armati di fucile rapinavano le gioiellerie, sette arrestati

REDAZIONE TERMOLI

Stavano progettando altri colpi le sette persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Foggia nell’operazione ‘Gold Rush’ con cui è stata sgominata una’organizzazione criminale dedita alle rapine ad esercizi commerciali. Alcuni degli arrestati sono appartenenti al clan Sinesi-Francavilla. In carcere, secondo quanto riporta una nota dell’agenzia Agi, sono andati A.A. di 35 anni, G.S. di 62 che già si trovava in carcere a Larino, A.S. di 33 e N.C. di 34. Hanno ottenuto i domiciliari G.A. e D.A. di 31 e 38 anni, e A.P. di 35. Per loro le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, ricettazione, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo. Tra i colpi messi a segno dal gruppo la rapina da 365mila euro a “Follie d’oro” di Lucera all’interno del centro commerciale “Antica Fornace”. Una rapina molto simile a quella messa a segno a Sarni Oro nel centro commerciale GrandApulia: ecco perché non si esclude che si possa trattare della stessa banda. Il sospetto degli inquirenti, non ancora confermato, è che la stessa banda possa essere stata anche quella a realizzare il colpo sempre ai danni della gioielleria Sarni Oro all’interno del centro commerciale di San Salvo che poi portò all’inseguimento con sparatoria che terminò a Petacciato Marina dove la Polizia sparò per sbaglio contro l’auto a bordo della quale c’erano due giovani del posto, immediatamente riconosciuti dai carabinieri e quindi lasciati andare. Una spregiudicatezza del gruppo criminale, si legge in una nota stampa dell’Agi, che è arrivato anche a mettere a segno una tentata estorsione ad un cittadino che, grazie ad una segnalazione, sventò una rapina ad una gioielleria di Foggia. Al “disturbatore” furono chiesti soldi “a titolo di risarcimento” per il loro mancato guadagno dalla rapina non compiuta. Un’operazione che dimostra, hanno spiegato gli inquirenti anche i collegamenti tra la criminalità di Foggia e quella di San Severo: tra gli arrestati infatti vi è colui che, secondo gli investigatori, è inquadrato nei gruppi criminali che operano nella città dell’alto Tavoliere.