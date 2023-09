Mercoledì 27 settembre, presso Cala Sveva Beach Club di Termoli, si è tenuto la conferenza stampa di presentazione di Aristodemica, la nuova casa editrice del Molise.

A dirigere la startup editoriale un team di giovani professionisti, con alle spalle esperienza pluriennale sul campo. Ha presentato l’evento Romolo D’Orazio, nella duplice veste di presidente di Confartigianato Molise e PR manager della nuova azienda. D’Orazio ha messo in evidenza l’importanza delle nuove realtà imprenditoriali sul territorio, specie in un momento come questo. Ha preso poi la parola Antonello Fabio Caterino, presidente e amministratore delegato, che ha presentato il resto della squadra nel dettaglio: Fabio Iacusso, direttore operativo; Michele D’Aloisio, art director; Cinzia Pia Maccarone, F&A manager.

La sfida di Aristodemica è promuovere la cultura sul territorio molisano e aprire la regione a collaborazioni sul territorio italiano ed estero. L’azienda ha già contrattualizzato un numero importante di autori, sia esordienti di talento che professionisti del settore, e si prepara a costruirsi una posizione dignitosa nel mercato editoriale nazionale e internazionale. “Cultura e business sono due facce della stessa medaglia, chiamata innovazione. Il Molise, ora più che mai, necessita di innovazione” commenta Caterino.

Aristodemica sarà attiva nei settori dell’editoria tradizionale, digitale, scientifica, ovvero nella formazione editoriale. In ultimo, ma non per ultimo, la startup gestisce anche “Enchiridio – Studio bibliografico antiquario”, ramo aziendale attivo nell’antiquariato cartaceo e il marchio editoriale scientifico “Al Segno di Fileta”. A seguire la conferenza stampa non pochi i molisani “curiosi” di quanto si è annunciato.