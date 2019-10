“Arianna” porta la firma di un isernino del Majorana

Si tratta del progetto di un vaso che dirà quanto è inquinata l’aria di Milano

C’è anche un isernino, Paolo Barbato, uscito dal Liceo Scientifico Majorana di Isernia, tra i cinque ragazzi che stanno per laurearsi al Politecnico di Milano e che hanno un grande progetto: verificare palmo a palmo quanto è inquinata l’aria della città dove studiano, utilizzando un vaso, e renderla più pulita. Come riportato dall’Agi, in un pezzo di Manuela D’Alessandro, Paolo Barbato, Carlo Alberto, Andrea Bassi, Fulvio Bambusi e Andrea Torrone, quattro futuri ingegneri e un designer, si sono messi in testa di creare una mappa dell’aria iper dettagliata e ‘real time’ con l’obiettivo di conoscere la situazione in modo capillare per poi elaborare soluzioni. Parlandone ai milanesi, hanno capito che un aiuto decisivo sarebbe arrivato proprio da chi la respira: «Ci siamo accorti che a Milano c’è una sensibilità forte da parte dei cittadini che vogliono attivarsi per risolvere i problemi. E allora, abbiamo pensato, diamogli strumenti per partecipare». Così hanno creato la community ‘Milano Aria Pulita’, che conta giù un migliaio di persone, e iniziato a distribuire dei sensori di test da mettere sui balconi ai volontari. Il progetto ha riscosso immediato entusiasmo sui social e anche in un meetup molto partecipato mentre i ragazzi hanno lavoravano su qualcosa di più grande, «che abbiamo desiderato così tanto da dargli un nome di persona». Arianna è il vaso per piante da mettere in giardino, sul balcone, ovunque possa annusare l’aria. «Dentro ha nascosto un sensore di qualità dell’aria che è totalmente autonomo perché usa l’energia solare e non ha bisogno di cavi né batterie. Il sensore invierà i dati ai nostri server e ci darà la possibilità di mappare l’aria».