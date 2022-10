Ariana Carbone, a soli 16 anni è già un’artista di spiccato talento

La studentessa del Linguistico ‘Pertini’ protagonista della mostra in programma a Palazzo D’Aimmo dal 15 al 22 ottobre. Micone: occasione per far conoscere l’artista e la tecnica degli stratigrafici

Nell’ambito delle attività promosse dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Molise rientrano la valorizzazione e la promozione delle “Eccellenze Molisane”.

Esempi di resilienza e di realtà virtuose che donano lustro alla regione Molise contraddistinguendosi nei più disparati settori del vivere civile, sociale, politico, economico, sportivo e culturale, incarnando la voce di princìpi e valori delle comunità, delle famiglie, delle tradizioni e dei territori di appartenenza.

A tal proposito, la Presidenza del Consiglio presenta al Molise la giovane artista, spiccato talento, Ariana Carbone, ospitando dal 15 al 22 ottobre p.v., presso Palazzo D’Aimmo, una mostra temporanea, aperta a tutti e gratuita, delle sue opere coinvolgendo le scuole del territorio, le Associazioni culturali e gli amanti dell’arte.

Ariana, classe 2006, vive a Campochiaro con la sua famiglia e frequenta il Liceo Linguistico “Sandro Pertini” a Campobasso. Scopre la sua passione per la tecnica stratigrafica solo un anno fa ed oggi è la più giovane artista italiana che, a soli 16 anni, utilizza questa tecnica tanto da aver catturato, sin da subito, l’attenzione di Mario Salvo, celebre Maestro internazionale e Critico d’arte, entrando a far parte del manifesto artistico degli “Stratigrafici”.

“La mostra temporanea – ha dichiarato il Presidente Micone – vuole rappresentare un’occasione importante ed irripetibile per far conoscere Ariana alle giovani generazioni locali e la tecnica degli stratigrafici al territorio molisano ed alla sua gente. Un modo, altresì, per far scoprire il Molise ad artisti, cultori, curiosi ed appassionati della materia, provenienti da ogni parte d’Italia”.

L’inaugurazione ci sarà sabato 15 ottobre p.v. alle ore 18:30. L’ingresso è libero dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:30, la domenica dalle ore 10:30 alle 13.30 e dalle 16:00 alle 19:30. Per le scolaresche è necessaria la prenotazione tramite mail all’indirizzo presidenza.consiglio@regione.molise.it.